Нефть продолжает дешеветь на данных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть продолжают снижаться на данных по коммерческим запасам сырья на оптовых складах США и статистике по индексу деловой активности в промсекторе Китая, свидетельствуют данные торгов, сообщают РИА «Новости».

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) к 08.52 мск сократилась на 0,9 доллара, или на 0,98% - до 91,08 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,24 доллара, или на 0,22%, достигнув 107,95 доллара за баррель.

Коммерческие запасы "черного золота"в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 14 сентября, выросли на 8,5 миллиона баррелей, или на 2,4% - до 367,6 миллиона баррелей. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост показателя всего на 1 миллион баррелей.

"Рост запасов оказался существенным, возможно, причиной тому стало постепенное восстановление работы предприятий в Мексиканском заливе после урагана "Исаак", - говорит аналитик Fat Prophets в Сиднее Дэвид Леннокс (David Lennox), чей комментарий приводит агентство Bloomberg.

Банк HSBC опубликовал ранее предварительную оценку индекса деловой активности в производственном секторе Китая, согласно которой, показатель незначительно повысился до 47,8 пункта с 47,6 пункта месяцем ранее. Таким образом, деловая активность уменьшается в секторе 11 месяц подряд.