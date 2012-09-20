Баррель нефти ОПЕК 19 сентября подешевел на 2,27%

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в среду, 19 сентября, снизилась на 2,52 доллара, или на 2,27%, - до 108,43 доллара за баррель с 110,95 доллара за баррель в предыдущий торговый день, говорится в сообщении организации.

В январе 2012 года средняя цена "корзины" составила 111,76 доллара за баррель, в феврале - 117,48 доллара, в марте - 122,93 доллара, в апреле - 118,18 доллара, в мае - 108,07 доллара, в июне - 93,98 доллара, в июле - 102,54 доллара, в августе - 109,52 доллара.

В 2011 году средняя цена барреля нефти ОПЕК составила 107,46 доллара, в 2010 году - 77,45 доллара. Рекорд цены "корзины" был установлен 3 июля 2008 года - 140,73 доллара за баррель.

Цена "корзины" ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Справка УНИАН. Организация стран-экспортеров нефти — ОПЕК - объединяет ряд стран, экономика которых зависит от продажи углеводородов за рубеж. На долю 13 входящих в ОПЕК стран приходится более трети добываемой во всем мире нефти, то есть более 32 млн баррелей в день. Мировой спрос на нефть, согласно оценке основателя BP Capital Буна Пикенса, составляет 87 млн баррелей в день.

В ОПЕК входят Алжир, Ангола, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла. В этих странах сосредоточено около 67% мировых разведанных запасов нефти.