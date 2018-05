"Газтек" купил 24% "Крымгаза"

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек" победила в приватизационном конкурсе по продаже 23,989% акций ПАО "Крымгаз", заплатив за пакет 42 млн 640 тыс. грн (начальная цена составляла 41,8 млн грн - УНИАН).

Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда госимущества.

Всего в данном конкурсе принимали участие две компании, вторым участником была компания "ИК Финлекс-Инвест".

В ходе торгов реализационная цена госпакета была повышена на 2 шага. Размер одного шага составил 420 тыс. грн.

Напомним, покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат миноритарные пакеты в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Севастополь-", "Луганск-", "Житомир-", "Запорож-" и "Крымгазе" и пр.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd и Porala Venchers Ltd.

В начале сентября т.г. "Газтек" привлек у банка “Надра” (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

