Азаров обещает не повышать тарифы на газ для населения после выборов

Премьер-министр Украины Николай Азаров обещает, что после парламентских выборов тарифы на газ для населения повышаться не будут.

Об этом он заявил в интервью центральным телеканалам сегодня, 20 сентября.

«Ничего не произойдет после 28 октября. Никаких решений о повышении тарифов не будет», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что этот вопрос никак не связан с проведением предвыборной кампании.

Также премьер отметил, что еще в начале года в ходе переговоров с руководством МВФ подтвердил, что Украина настроена на продолжение сотрудничества с Фондом.

«Мы договорились о том, что мы можем возобновить переговоры в рамках сотрудничества, учитывая разработку очень большой программы энергосбережения, повышения энергоэффективности, над которой мы заинтересованы работать. В рамках этой программы могли бы подключиться не только МВФ, но и Банк реконструкции и развития, Всемирный банк и другие финансовые институты. Вот о такой программе мы говорили», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, для продолжения выделения средств Украине по кредиту сотрудничества по программе stand-by МВФ требует повышения тарифов на газ для населения.