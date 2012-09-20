ДТЭК завершил реконструкцию энергоблока Луганской ТЭС за 440 млн грн

Крупнейший частный украинский энергохолдинг ДТЭК завершил реконструкцию энергоблока №10 Луганской ТЭС, направив на эти цели 440 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Согласно сообщению, такая модернизация позволила увеличить мощность энергоблока на 35 МВт, повысить эффективность сжигания топлива до 15%, снизить выбросы пыли от энергоблока в 3 раза и на 60% уменьшить выбросы оксидов серы и не менее чем на 15 лет продлила срок надежной и эффективной эксплуатации оборудования.

«Энергоблок № 10 - первый по счету на Луганской ТЭС, прошедший реконструкцию», - цитирует пресс-релиз директора «ДТЭК Луганская ТЭС» Александр Бобрик.

Как ранее сообщал УНИАН, частный украинский энергетический холдинг ДТЭК намерен вложить до конца 2018 года 23,3 млрд грн в модернизацию тепловых электростанций.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). 100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.