Страны СНГ уже рассматривают проект соглашения по транзиту трубопроводным транспортом

Москва. Проект соглашения по транзиту трубопроводным транспортом в рамках СНГ уже рассматривается странами членами Содружества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ со ссылкой на председателя исполнительного комитета - Исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева.

«Уже на первых этапах реализации Договора о зоне свободной торговли Содружества предусмотрено подписание ряда международных документов, которые выведут торгово-экономические отношения стран Содружества на более высокий уровень взаимодействия», - сказал С.Лебедев.

По его словам, это, прежде всего, соглашение о свободной торговле услугами, соглашение по транзиту трубопроводным транспортом, протокол, определяющий обязательства сторон в отношении правил и процедур урегулирования государственных закупок.

«Проекты этих документов уже разработаны и рассматриваются в государствах», - подчеркнул он.

При этом он отметил, что исполнительный комитет СНГ координирует работу по подготовке указанных документов и готов всячески содействовать реализации положений Договора о зоне свободной торговли.

С.Лебедев добавил, что сегодня, 20 сентября, истек тридцатидневный срок после получения Исполкомом СНГ от Украины (третьего государства, ратифицировавшего Договор) уведомления о выполнении необходимых внутригосударственных процедур. Ранее такие уведомления были получены от Республики Беларусь и Российской Федерации. Таким образом, для трех государств договор с этой даты вступил в силу. Также на днях получено уведомление о ратификации договора Республикой Армения. Для этого государства договор вступит в силу 17 октября 2012 года, добавил он.

С.Лебедев отметил, что остальные государства, подписавшие договор, завершают внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления его в силу. Ожидается, что в ближайшее время договор ратифицируют Республика Казахстан и Республика Молдова.

С.Лебедев уверен, что вступление в силу договора будет содействовать свободному движению товаров без изъятий и ограничений с учетом общепринятых норм международного права и правил ВТО, росту национальных экономик и потенциала СНГ в целом.

Как сообщал УНИАН, 21 августа премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина после вступления в силу Договора о зоне свободной торговли СНГ поднимет вопрос о возможности использования транзитных газовых мощностей России.