Мощность объектов теплогенерации на альтернативном топливе в Украине увеличилась на 43%

За 8 месяцев 2012 года общие мощности объектов теплогенерации на альтернативных видах топлива возросли в Украине на 40 МВт – до 132 МВт.

Такие данные представлены аналитическим центром Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЕУ) в отчете, посвященном украинским проектам энергоэффективности в промышленной и коммунальной сфере.

В частности, отмечают аналитики, вместо ранее использовавшегося природного газа основными видами топлива для производства тепла указанными котельными являются древесная щепа, лузга подсолнечника, а также топливные гранулы из древесных отходов. Данные проекты были реализованы главным образом частными инвесторами для обеспечения тепловой энергией собственных предприятий, а также потребителей в жилищно-коммунальной сфере. В целом реконструкция котельных под использование биотоплива позволила им сократить потребление газа за отопительный период на 63 млн кубометров общей стоимостью более 283 млн грн, себестоимость тепловой энергии уменьшилась в среднем с 750-850 грн/Гкал-час до 350-400 грн/Гкал-час.

В то же время, говорится в отчете, ресурсный потенциал Украины позволяет сегодня заместить возобновляемыми видами топлива более 6 млрд кубометров газа. В частности, ежегодный потенциал аграрных отходов (солома зерновых) составляет около 10 млн. т, отходов переработки сельхозпродукции (лузга подсолнечника) – 1,1 млн т, древесных отходов – 1,8 млн т. Замещение природного газа альтернативными видами топлива позволит украинским коммунальным и промышленным предприятиям сэкономить на закупках энергоносителей более 20 млрд грн в год, получив возможность обеспечить не только стабильность тарифов, но и их уменьшение на 10-15%. Ежегодно коммунальные предприятия получают из госбюджета более 25 млрд грн в качестве дотаций для компенсации разницы между себестоимостью тепловой энергии и тарифами.

По подсчетам аналитиков, для реализации указанных проектов энергоэффективности потребуются инвестиции на уровне 27 млрд грн. То есть средства, выделяемые из госбюджета в качестве дотаций, могут быть возвращены за менее чем 2 года, обеспечив в последующем на указанную сумму доходную часть.

“Единственным способом уменьшить в Украине себестоимость производства тепловой энергии является замещение дорогого газа альтернативными видами топлива. Эти ресурсы сегодня фактически лежат под ногами. Рецепт оздоровления экономики и повышения доходов госбюджета более чем на 20 млрд гривень в год очень прост – уменьшить себестоимость производства тепловой энергии и перестать дотировать рынок природного газа. Тогда практически отпадет необходимость выпрашивать деньги у МВФ”, - отмечает президент АПЕУ Виталий Давий.

По мнению главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Николая Пашкевича, важной составляющей развития в Украине проектов в сфере энергоэффективности является активное информирование украинских предприятий о выгодах реализации подобных проектов. “Наличие инвестиций – безусловно, важный фактор для отрасли. Но деньги ищут достойные проекты и для их появления необходимо создать соответствующие условия. Мы сможем говорить о полноценном рынке лишь тогда, когда необходимость рационального использования энергоресурсов будет массовой. Это - задача №1”, - подчеркнул Н.Пашкевич.

Справка. Реализация инфраструктурных проектов в сфере энергоэффективности для коммунальных и промышленных предприятий является одной из главных тем 4-го Международного Форума по Возобновляемой Энергетике и Энергоэффективности REF-2012 Kyiv, который состоится в Киеве 16-17 октября.

Топ-менеджеры и собственники крупнейших компаний-игроков рынка, ключевые международные эксперты, представители государственных ведомств представят на форуме лучшие реализованные проекты, а также обсудят перспективы развития рынка в контексте начала отопительного сезона в Украине и ожидающегося удорожания традиционных энергоресурсов.