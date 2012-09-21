«Укртрансгаз» планирует привлечь кредит на 330 млн грн

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, намерена привлечь кредит на сумму 330 млн грн, говорится в сообщении компании на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания планирует получение возобновляемой кредитной линии в гривне.

Конечный срок подачи предложений — 22 октября 2012 года.

Срок пользования кредитными ресурсами — 12 месяцев.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина за 8 месяцев 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 34% - до 21,5 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа является составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию

НАК «Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны, является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.