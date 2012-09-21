Бензин продолжает дорожать - эксперт

В Украине рост цен на розничном рынке нефтепродуктов продолжается, несмотря на заявление министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко о том, что цены повышаться не будут, сделанное им перед заседанием Кабинета министров на прошлой неделе.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «А-95» (г. Киев).

Согласно сообщению, в среднем по Украине за неделю цены на бензин поднялись на 5 коп.

По состоянию на 21 сентября, в Украине сформировались следующие цены на топливо:

А-76/80 - 10,43 грн за литр; А-92 - 10,76 грн за литр; А-95 - 11,06 грн за литр; ДТ - 9,83 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, в среду, 12 сентября, Ю.Бойко заявил, что цена на бензин в Украине должна оставаться на нынешнем уровне.

Отвечая на уточняющий вопрос, на каком уровне должна быть цена на бензин в Украине, министр сказал, что на сегодняшнем уровне и повышаться не будет.

В частности, по словам министра, средняя цена на бензин А-95 составляет 10,86 грн, а на дизельное топливо - 9,80 грн.