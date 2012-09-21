НКРЭ с октября повысила тариф «Укрэнерго» на 1,4%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), с 1 октября повысила среднегодовой тариф на передачу электроэнергии магистральными линиями электропередач НЭК «Укрэнерго» на 1,4% – до 2,493 коп. за кВт/ч.

Решение о пересмотре тарифа с 1 октября 2012 года регулятор принял на заседании в четверг, 20 сентября, сообщила УНИАН пресс-служба комиссии.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ с 1 марта 2012 года снизила среднегодовой тариф на передачу электроэнергии магистральными линиями электропередач НЭК «Укрэнерго» на 6,2% – до 2,356 коп. за кВт/ч.

В декабре 2011 года НКРЭ установила среднегодовой тариф на передачу электроэнергии магистральными линиями электропередач НЭК «Укрэнерго» на 2012 год на уровне 2,512 коп. за кВт/ч.

Снижая тариф компании, наряду со снижением тарифов для НАЭК «Энергоатом» и ПАО «Укрэнерго», НКРЭ выполняет соответствующее поручение правительства об удержании годовой инфляции в рамках прогнозных показателей, заложенных в госбюджет. Предполагается, что снижение этих тарифов нивелирует давление на оптовую рыночную цену электроэнергии со стороны ожидаемого повышения цен на энергетический уголь для тепловой генерации, предусмотренного уже утвержденным балансом расхода топлива ГК ТЭС.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.