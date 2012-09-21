В Украине презентовано новое производство по изготовлению ветроэнергетических установок

Сегодня, 21 сентября, в г. Краматорске Донецкой области презентовано новое, единственное в Украине производство по изготовлению ветроэнергетических установок (ВЭУ) мультимегаваттного класса, передает корреспондент УНИАН.

Данное производство развернуто на предприятии «Фурлендер Виндтехнолоджи».

На презентации присутствовал первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский.

Как отмечалось в ходе презентации, в ООО «Фурлендер Виндтехнолоджи» вложено в предприятие 120 млн грн частных инвестиций, при этом более 550 млн грн дополнительных инвестиций было направлено в смежные производственные предприятия.

И уже сегодня первая ветроустановка, изготовленная в Украине, будет отправлена в ветропарк «Керченский» (Крым).

В.Хорошковский отметил большое значение сегодняшнее события для развития экономики Украины.

«Для Украины это важное событие, это машиностроительное производство, оно важно, потому что вовлекает очень много смежных производств и открывает, безусловно, новые рабочие места», - сказал первый вице-премьер.

По его словам, «это очень важный тренд, которому следуют все страны, потому что это возобновляемая электроэнергетика».

В.Хорошковский подчеркнул, что новое производство стимулирует развитие машиностроительной отрасли в Украине.

Справка УНИАН. ООО «Фурлендер Виндтехнолоджи» - это современное высокотехнологическое предприятие, почти 5 тыс. кв. метров производственного цеха сборки ВЭУ мощностью до 100 ветрогенераторов в год. На предприятии открыто 150 рабочих мест.