Эттингер и Бойко в Брюсселе обсудили вопрос повышения безопасности АЭС

Брюссель. Комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер Эттингер и министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко обсудили вопрос повышения безопасности атомных электростанций.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил журналистам комиссар ЕС после встречи с украинским министром.

«Мы обсуждали вопрос безопасности на АЭС», - сказал комиссар.

Он напомнил, что сейчас в странах членах ЕС, а также в ряде других стран, в том числе в Украине, проводятся так называемые стресс-тесты на атомных электростанциях. По словам комиссара, результаты тестов будут известны в октябре этого года. После чего будут определяться необходимые шаги для усиления безопасности отдельных АЭС.

Напомним, после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии в марте 2011 года Европейский Союз инициировал проведение дополнительной проверки безопасности атомных станций на территории Европы. Инициатива касалась первоначально стран ЕС, затем к ней присоединились Украина и Швейцария.

В 2011 году НАЭК «Энергоатом» провел целевую переоценку безопасности в отношении внешних экстремальных природных воздействий, которая в дальнейшем была верифицирована в ходе партнерской миссии экспертов европейских атомных регуляторов на Украину.

Справка УНИАН. Украина эксплуатирует 15 атомных энергоблоков суммарной установленной мощностью 13,88 ГВт. В 2011 году АЭС Украины увеличили выработку электроэнергии на 1,2% по сравнению с 2010 годом - до 90,25 млрд кВт/ч.