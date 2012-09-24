Минэкономразвития ищет биржи для торговли углем

Министерство экономического развития и торговли Украины объявило конкурс по отбору бирж для торговли углем, сообщает пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, критериями для отбора бирж являются зарегистрированный и уплаченный уставный капитал, технические возможности торговых систем и программно-аппаратных комплексов, опыт работы биржи, размер платы за услуги.

Заседание конкурсной комиссии состоится 23 октября 2012 года, документы для участия в конкурсе принимаются до 8 октября.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением №1070-р от 26 октября 2011 года одобрил Концепцию перехода на биржевую форму продажи угля.

В документе отмечается, что существующая модель рынка реализации угля через единого государственного оператора госпредприятие «Уголь Украины» сыграла позитивную роль на переходном этапе, в настоящее время приводит к снижению инвестиционной привлекательности угольной отрасли в связи с непрозрачностью ценообразования и регулирования сбыта.

Между тем, переход к биржевой модели торговли в первую очередь энергетическим углем будет способствовать созданию прозрачного рынка угольной продукции в Украине и внедрению рыночного механизма ценообразования на основе реального баланса спроса и предложения.

Согласно концепции, государство в лице профильного министерства планирует осуществлять контроль над биржевыми торгами. В частности, Министерство энергетики и угольной промышленности будет устанавливать допустимые коридоры колебания котировок энергетического угля по марочной принадлежности, формировать квалификационные требования к участникам торгов, а также контролировать соблюдение участниками и биржей установленных правил.

Согласно Программе экономических реформ на 2010-2014 гг., разработанной Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, до конца 2012 года планируется ликвидировать ГП «Уголь Украины».

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором оптового рынка угольной продукции, производимой на государственных шахтах. В 2010 году предприятие поставило потребителям 16,4 млн тонн угольной продукции (из них 15,9 млн тонн — энергетический уголь), или 65% от общего объема поставок государственными шахтами.