Строительство ЛЭП 220 кВ «Новодонбасская — Алмазная» обойдется в 239,7 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил проект строительства линий электропередачи (ЛЭП) 220 кВ в направлении «ПС Новодонбасская — ПС Алмазная» с общей сметной стоимостью 239,658 млн грн, сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Согласно сообщению, проектом предусмотрено строительство двухцепочечной воздушной линии 220 кВ «Новодонбасская — Алмазная» протяженностью 8,2 км с образованием линии 220 кВ «Новодонбасская - Алмазная» и линии 220 кВ «Новодонбасская - Михайловка» с реконструкцией подстанции (ПС) 220 кВ «Алмазная», ПС 330 кВ «Михайловка», ПС 500 кВ «Новодонбасская».

Как сообщал УНИАН, госкомпания «Укрэнерго» 19 сентября приступила к строительству линии электропередачи 750 кВ по направлению «Ривненская АЭС – подстанция Киевская».

Общая стоимость проекта оценивается в 415 млн евро, из которых 300 млн евро были привлечены «Укрэнерго» у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Общая протяженность линии составит 353 км. Ее строительство планируется завершить к концу 2014 года.

ГП «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в текущем году увеличит финансирование работ по ремонту магистральных и межгосударственных электросетей на 8%, по сравнению с 2011 годом, до 270 млн грн.

В 2012 г. на модернизацию, реконструкцию и техническую переоснащение электросетей НЭК «Укрэнерго» направит свыше 850 млн грн.

НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередачи Украины.