Путин требует осваивать новые месторождения нефти в России

Москва. Президент России Владимир Путин требует создать условия для освоения новых месторождений нефти в стране.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с министром экономического развития Андреем Белоусовым.

«Что касается нефтянки, то и ваше министерство, и Минэнерго вместе с руководителями наших основных компаний должны создавать условия для освоения новых месторождений, имея в виду, что многие старые истощаются, и нужно осваивать новые, в том числе и труднодоступные», - сказал В.Путин.

В свою очередь, А.Белоусов отметил, что Россия впервые вступает в период, когда не будет расти экспорт нефти и добыча нефти.

«Период достаточно длительный. То есть, если до кризиса 2007 года, с середины 2000-х годов у нас где-то примерно половина нашего роста шла за счёт экспорта энергоносителей и других сырьевых товаров, то сейчас этот фактор практически перестанет работать», - сказал министр.

При этом он отметил, что России для сбалансированности бюджета необходимо обеспечить высокие темпы экономического роста - не ниже 4-5% в год.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля на то время президент России Дмитрий Медведев отметил, что 70% российского экспорта на мировой рынок составляют углеводороды.

По данным Росстата, экспорт нефти из России в 2011 году уменьшился на 2,4% по сравнению с 2010 годом и составил 244,6 млн. тонн. Россия в 2011 году нарастила добычу нефти на 1,23% по сравнению с 2010 годом - до 511,432 млн. тонн.

Сейчас правительство РФ рассматривает возможность установления пониженной ставки вывозной таможенной пошлины на сырую нефть, добытую при реализации проектов по добыче сверхвязкой нефти.