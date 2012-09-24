«ДТЭК Крымэнерго» направит 27,5 млн грн на строительство подстанции «Кубанская»

«ДТЭК Крымэнерго» направит компании «Донэнергоремонт» (г. Донецк) 27,5 млн грн на строительство подстанции (ПС) 110/10 кВ «Кубанская» (г. Симферополь).

Об этом сообщает «Вестник государственных закупок».

Договор на поставку оборудования был подписан 12 сентября 2012 года.

Как сообщал УНИАН, компания «ДТЭК Крымэнерго» завершила январь-июнь с чистым убытком 424,7 млн грн, тогда как за аналогичный период 2011 года чистая прибыль составляла 28,711 млн грн.

Справка УНИАН. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

ДТЭК является крупнейшим акционером ПАО «ДТЭК Крымэнерго», владеющим 57,49% акций.