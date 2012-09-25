"Газпром" реструктуризирует евроактивы, но решение не связывает с расследованием ЕК

Правление ОАО "Газпром" одобрило реструктуризацию европейских активов в области трейдинга и логистики, сообщил журналистам зампред правления холдинга, гендиректор ООО "Газпром-экспорт" Александр Медведев.

"Правление одобрило направление (по реструктуризации европейски активов - ред.), а как это будет выглядеть - будет потом решать", - сказал он в кулуарах форума "Нефть и газ Сахалина", передает РИА "Новости".

Он подчеркнул, что такое решение принято в связи с производственной необходимостью, а не из-за начала расследования со стороны Еврокомиссии в отношении деятельности холдинга.

"Газпром" рассматривает вопросы независимо от претензий Еврокомиссии. Мы действительно хотим оптимизировать свой бизнес, это обсуждается. Вопрос оптимизации внешнеэкономической деятельности никак не связан с претензиями Еврокомиссии", - пояснил он.

Напомним, Европейская комиссия 4 сентября объявила о начале антимонопольного расследования в отношении ОАО "Газпром" по трем возможным случаям нарушения конкуренции на европейском рынке. Во-первых, "Газпром", предположительно, разделил рынки газа, затруднив свободные поставки в страны-члены ЕС. Во-вторых, компания, возможно, препятствовала диверсификации поставок газа. Наконец, "Газпром" мог установить несправедливые цены для своих клиентов, увязав их с ценами на нефть. Эксперты полагают, что Еврокомиссия намерена заставить "Газпром" перейти от контрактной схемы поставок газа на спотовую.

Если российский холдинг будет признан виновным, ему грозят крупные штрафы и пересмотр контрактов на поставки топлива европейским потребителям, что также может привести к финансовым потерям.

В настоящее время "Газпром" является вертикально-интегрированной компанией, занимающейся и добычей газа, и его транспортировкой, и реализацией, включая розницу. При этом в Евросоюзе власти решили разделить бизнес по добыче и транспортировке газа - соответствующее требование содержится в так называемом третьем антимонопольном пакете.