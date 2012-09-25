С 1 октября Россия повышает экспортную пошлину на нефть до 418,9 доллара за тонну

Экспортная пошлина на нефть из РФ с 1 октября 2012 года вырастет на 25,1 доллара – до 418,9 доллара за тонну с 393,8 доллара за тонну в сентябре, соответствующее постановление правительства размещено в "Российской газете", передает ПРАЙМ.

Унифицированная ставка экспортной пошлины на нефтепродукты в октябре составит 276,4 доллара против 259,9 доллара в сентябре, повышенная экспортная пошлина на бензин – 377 долларов против сентябрьских 354,4 доллара. Пошлина на СУГ с 1 сентября составит 172,5 доллара тонну.

Система расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты "60-66" введена в РФ с 1 октября 2011 года.

Основным поставщиком нефтепродуктов в Украину является Россия.