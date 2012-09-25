С 1 октября Россия повышает экспортную пошлину на нефть до 418,9 доллара за тонну
09:41, 25 сентября 2012Энергетика
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Экспортная пошлина на нефть из РФ с 1 октября 2012 года вырастет на 25,1 доллара – до 418,9 доллара за тонну с 393,8 доллара за тонну в сентябре, соответствующее постановление правительства размещено в "Российской газете", передает ПРАЙМ.
Унифицированная ставка экспортной пошлины на нефтепродукты в октябре составит 276,4 доллара против 259,9 доллара в сентябре, повышенная экспортная пошлина на бензин – 377 долларов против сентябрьских 354,4 доллара. Пошлина на СУГ с 1 сентября составит 172,5 доллара тонну.
Система расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты "60-66" введена в РФ с 1 октября 2011 года.
Основным поставщиком нефтепродуктов в Украину является Россия.
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