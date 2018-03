Ток "на экспорт" в ближайшие годы ударит своих

Украина последовательно наращивает объемы экспорта электроэнергии - по итогам 8 месяцев текущего года показатель вырос на 70%, а за первое полугодие даже еще больше - на 75%. Если предположить, что такие темпы сохранятся в ближайшие годы, то электроэнергия вполне может стать одной из основных статей украинского экспорта, принося стране миллиарды валютной выручки. И ради этой перспективы можно было бы пойти на определенные жертвы, ведь известно, что внутриукраинский промышленный потребитель платит за отечественную электроэнергию значительно дороже, чем зарубежный покупатель. И пусть даже государство не совсем логично делегировало права экспорта электричества частным компаниям (фактически одному ДТЭКу Рината Ахметова). Возможно, частный бизнес сможет более эффективно организовать работу на этом направлении, инвестируя заработанные деньги в развитие соответвующей инфраструктуры. А уж потом, когда экспортеры раскрутятся, государство заработает на налогах. Вот только все эти размышлизмы теряют смысл, если учесть, что емкость экспортного рынка для украинской электроэнергии заведомо ограничена и уже в ближайшие пару лет потенциал роста будет исчерпан, а вслед за этим последует спад.

Как сделать дорогое электричество дешевым

Рост объема производства электроэнергии в Украине с начала года составил всего лишь порядка 4% и это на фоне 70% роста экспорта. Человека, далекого от электроэнергитики, процентные показатели могут подтолкнуть к выводу, что потребление электроэнергии внутри самой Украины катастрофически снизилось. Но если перейти от процентов к реальным цифрам, то окажется, что весь прирост экспорта электроэнергии с лихвой покрывается ростом объемов производства. Дело в том, что экспортировала Украина за январь-август всего-то лишь 4,6% от общего объема произведенной электроэнергии, или 6,165 млрд кВт/ч из 131,4 млрд кВт/ч. То есть, внутренний рынок, несмотря на все кризисные являения в экономике, продолжает оставаться вполне стабильным. Но что такое стабильность, когда экспорт растет таким темпами?

Следует напомнить, что Украина с 2010 года перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии. Теперь участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляются экспорт. Хотя государство и самоустранилось от процесса, но продолжает жестко контролировать цены на электроэнергию на внутреннем рынке, используя для этого крайне запутанный механизм перекрестного субсидирования одних потребителей за счет других. Для понимания того, насколько спорным для украинской экономики является наращивание экспорта электроэнергии, сразу уточним, что пока большинство отечественных предприятий (от швейных фабрик до электрометаллургических заводов) покупают электроэнергию приблизительно по 90 долларов за 1 МВт/ч, на экспорт она идет примерно по 60 долларов за 1 мегаватт/час.

Директор консалтингового агентства "ТрансЭнергоКонсалтинг" Светлана Голикова отмечает, что высокие темпы роста экспорта украинской электроэнергии в текущем году во многом объясняются значительным падением его в предыдущие годы (в 2009 году Украина сократила экспорт электроэнергии в сравнении с 2008 году вдвое - до 4 млрд кВт/ч - авт.). При этом, по словам эксперта, основной причиной роста объемов экспорта электроэнергии стала отмена так называемых «дотационных сертификатов» для тех копаний, которые выиграли тендер на экспорт электроэнергии. «Только благодаря отмене дотационных сертификатов для экспортеров, цена украинской электроэнергии стала конкурентоспособной на внешнем рынке. В предыдущие годы оптовые цены на украинском энергорынке зачастую превышали цену электроэнергии у наших ближайших соседей», - добавила Голикова.

Она считает, что таким образом государство искусственно создало условия для увеличения экспорта электроэнергии, тогда как ситуация с ценообразованием на электроэнергию на внутреннем рынке не давала никаких предпосылок для наращивания экспорта. «Общий объем перекрестных субсидий на энергорынке Украины составит в этом году около 34 млрд грн. За счет высоких цен для промышленности государство по-прежнему субсидирует низкие цены на электроэнергию для населения, которое, потребляя около 23-24% общего объема реализуемой в Украине электроэнергии, оплачивает ее реальную стоимость только на 30-40%», - подчеркнула Голикова.

В принципе, позитивно оценивая рост экспорта электроэнергии, особенно возобновление ее поставок в Россию, она отмечает, что экспортеры на сегодня, по сути, находятся на дотациях внутриукраинских промпотребителей. Голикова считает, что при сохранении нынешней модели энергорынка дальнейший рост экспорта электроэнергии из Украины будет напрямую зависеть от наращивания объемов перекрестного субсидирования внутри страны. «Объемы экспорта также ограничены пропоспускной способностью украинской энергосистемы, которая требует модернизации. Кроме того, в погоне за увеличением экспорта мы можем потерять регулирующие мощности, необходимые для обеспечения баланса потребления электроэнергии внутри страны. Отношение к зарубежным потребителям украинской электроэнергии напоминает отношение к интуристам в Советском Союзе, которым обеспечивали комфортные отели, тогда как собственные граждане не могли найти место в самой захудалой гостинице», - отметила эксперт.

И с ней трудно не согласиться, ведь известно, что электроэнергия, как и любой другой товар, должна соответствовать определенным критериям качества, в данном случае - уровню напряжения в электросети. А о каком качестве можно говорить, когда даже в столичном регионе напряжение в сети может «гулять» от 160 до 200 Вольт, редко поднимаясь до установленных 220. С таким качеством на экспорт не выйдешь, там нужно строго придерживаться установленных параметров напряжения и частоты, а обеспечить их можно за счет регулирующих энергомощностей, которые подключаются в моменты пикового роста потребления и отключаются на период спада. В отечественной энергосистеме возможность маневрировать мощностями электростанций весьма ограничена, что и продемонстрировала зима 2012 года, когда в результате аварии на магистральной линии электропередач Украина была вынуждена импортировать электроэнергию из России.

Таким образом, говорить о профиците установленных мощностей по производству электроэнергии в Украине, а, соответственно, и о нашем экспортном потенциале в этой сфере, можно только условно. Слишком серьезных инвестиций требует энергетическая инфраструктура. При этом заработать на ее модернизацию как раз и можно было бы на экспорте электроэнергии.

Государство предпочитает брать кредиты

Справедливости ради стоит уточнить, что основной экспортер украинской электроэнергии - Бурштынская ТЭС - с 2002 года работает вне Объединенной энергосистемы Украины. Станция расположена на пересечении линий электропередач, которые соединяют Украину с энергосистемами Венгрии, Словакии, Румынии и работает под контролем UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity — организация, отвечающая за координацию работы и расширение европейского объединения электросетей). Помимо поставок электроэнергии на экспорт Бурштынская ТЭС обеспечивает энергоснабжение трех областей Западной Украины (Закарпатской - полностью, Ивано-Франковской и Львовской - частично). Бурштынская ТЭС, вместе с Калушской ТЭЦ и Теребля-Рикской ГЭС, формируют так называемый «Бурштынский энергостров», который в принципе не нуждается в использовании дополнительных регулирующих мощностей остальной энергосистемы Украины для обеспечения экспортных поставок электроэнергии. Однако, если речь идет о расширении экспорта электроэнергии, к примеру, в Россию, то тут без регулирующих мощностей уже не обойтись.

Эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук считает, что увеличение экспорта электроэнергии можно принять за достижение украинской энергетики, даже несмотря на отдельные проблемные вопросы, возникающие в этой связи.

«В целом рост экспорта — это не плохо, не очень хорошо другое — экспорт украинской электроэнергии является дотационным, поскольку экспортер не платит внутри Украины определенный платеж. Но даже это нельзя назвать однозначно негативным фактором. До конца года мы имеем шанс выйти на показатели 2008 года, когда Украина экспортировала около 8 млрд кВт/ч. Другой вопрос — почему государство отказалось на этом зарабатывать, фактически полностью передав через процедуру аукционов эту функцию компании ДТЭК, которая сегодня контролирует "Бурштынский энергоостров"? Это риторический вопрос», - сказал Корольчук.

Вместе с тем, эксперт убежден, что экспорт украинской электроэнергии ограничен «потолком» в 10 млрд кВт/ч в год. «Это потолок, который в ближайшие годы вряд ли будет преодолен, поэтому рост экспорта электроэнергии возможен еще буквально пару лет, а через 4-5 лет он вообще начнет сокращаться, поскольку те же румыны, словаки и Польша построят новые энергогенерирующие мощности и закроют свой рынок. Поэтому сейчас Украина ситуативно еще может на этом зарабатывать, затем "лавочка" закроется. При этом тот же ДТЭК переключится на внутренний рынок, на котором цены для всех групп потребителей будут рано или поздно приведены к рыночнообоснованным. С точки зрения бизнеса все логично и к ДТЭКу в данном случае не может быть никаких притензий: пока есть возможность зарабатывать - нужно зарабатывать», - отметил эксперт.

А вот к государственной политике в данном вопросе у Корольчука претензии имеются. «Пока ДТЭК зарабатывает на экспорте, «Укрэнерго» берет кредиты на строительство линии электропередач у ЕБРР. И это выглядит смешно — одной рукой государство отдает деньги частному экспортеру, другой - одалживает их у ЕБРР. Конечно, это не очень правильно и возникает вопрос, почему так происходит?», - задается вопросом эксперт. И в каком-то смысле сам на него отвечает: «...С другой стороны, нельзя забывать о том, что когда премьер-министром была Юлия Тимошенко экспорт электроэнергии из Украины контролировала компания совладельца ИСД Виталия Гайдука. Так что мы всего лишь возвратились к отработанной схеме».

Вот тут как раз и уместно напомнить, что госкомпания «Укрэнерго» привлекла у ЕБРР кредит на 300 млн евро для строительства линии электропередач 750 кВ по направлению «Ривненская АЭС – подстанция Киевская». Таким образом, можно увидеть классический подход государства к ведению бизнеса - прибыль получают частные структуры, а долги ложатся на госбюджет. Но есть и еще один нюанс — отечественные потребители получили прекрасный повод требовать от правительства снижения цены киловата, апеллируя к экспортным расценкам. И сможет ли Кабмин выкрутиться из этой ситуации, пока не известно. Зато известно, что если предоставить отечественной промышленности экспортную цену на электричество, энергорынок этого точно не выдержит.

Антон Лосев (УНИАН)