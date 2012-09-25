ЕБРР готов помочь Харьковщине в развитии энергоэффективности и предпринимательства

Европейский банк реконструкции и развития готов помогать Харьковскому региону в развитии энергоэффективности и предпринимательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера в ходе встречи с руководством Харьковской облгосадминистрации сказал руководитель делегации Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития Джорджио Леччези.

«Целью нашего визита является получение большей информации о стране. Мы встречаемся с государственными лицами на центральном и местном уровне, а также с предпринимателями. Украина очень важная страна-партнер для банка», - отметил Д.Леччези.

По его словам, Украина обладает большим потенциалом и большими возможностями, в частности, у Харьковской области есть много возможностей в сотрудничестве с банком.

«Мы считаем, что банк может больше помогать вам в развитии вашего региона. В частности, в тех сферах, в которых банк работает, особенно в отрасли развития энергоэффективности и предпринимательства, мы можем быть крайне полезны для развития Харьковского региона», – заключил член совета директоров ЕБРР.

В свою очередь председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин обратил внимание делегации на проект строительства новой очереди теплотрассы «ТЭЦ-5».

По его словам, «ТЭЦ-5» имеет государственную форму собственности, «ТЭЦ-3» и «Харьковские тепловые сети» – коммунальную. В этом году было принято решение о том, что «ТЭЦ-5» будет выставлена на аукцион для реализации инвестору.

«Мы сегодня проводим переговоры с Министерством топлива и энергетики, чтобы на базе этих трех предприятий создать предприятие «Харьковэнерго», которое будет иметь единое управление, единые задачи и цели, а значит, сможет более эффективно использовать свои возможности для производства тепловой и электрической энергии. Строительство новой очереди теплотрассы даст возможность в большем объеме забирать с этих двух теплоцентралей тепловую энергию, которая является вторичным продуктом при производстве электрической энергии. Это сделает ее еще дешевле», – отметил М.Добкин.

По его словам, количество абонентов, которые бы покупали тепловую энергию предприятия «Харьковэнерго», было бы более 600 тысяч, не считая коммерческих структур, которые имеют отдельные счета.

М.Добкин подчеркнул, что руководство Харьковской области максимально заинтересовано в финансировании строительства новой очереди теплоцентрали.

В ходе встречи руководства области и делегации совета директоров ЕБРР был также презентован промышленный, сельскохозяйственный, культурный и инновационный потенциал региона.

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