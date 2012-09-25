На Хмельницкой АЭС отключен второй энергоблок. Сработала защита турбины

На Хмельницкой атомной электростанции 25 сентября в 8 часов 08 минут внепланово отключен от энергосети второй блок для устранения неисправностей.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности, энергоблок был отключен действием защиты турбины, связанной с повышенной вибрацией. Причины срабатывания защиты выясняются.

Согласно сообщению, на данный момент в работе находятся 10 из 15 энергоблоков атомных электростанций страны.

На втором блоке Запорожской АЭС – 29-е сутки среднего планового ремонта, на втором блоке Ровенской АЭС – 19-е сутки среднего планового ремонта.

Первый блок Ровенской АЭС 28 августа выведен в резерв в связи с диспетчерскими ограничениями.

Показатели, характеризующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы, отмечается в сообщении.

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Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.