На фоне споров ЕК с «Газпромом» растет ценность транзита через Украину – российский эксперт

Москва. На фоне споров Еврокомиссии с «Газпромом» возрастает ценность транзита через Украину.

Об этом УНИАН заявил глава Фонда национальной энергетической безопасности (Россия) Константин Симонов.

«Мы понимаем, что ценность украинского транзита растет. Потому что мы не можем себе позволить второе перекрытие трубы. Если мы сейчас перекроем трубу, то о всех попытках договориться с Брюсселем можно забыть», - сказал К.Симонов. При этом он считает, что газовое сотрудничество с Украиной уходит на второй план.

«Сейчас начинается битва гигантов, начинается практически открытая (газовая) война между Россией и Европой. Понятно, что украинский транзит очень важен, но на фоне разборок с ЕС споры с Украиной уходят на второй план», - считает эксперт.

По его мнению, сейчас Европа совершенно четко реализуют установку на то, что российский газ является политически опасным. По большому счету, происходит сознательное выдавливание России с газового рынка, хотя замены российскому газу нет, добавил он.

«Европа ведет политическую игру, а Россия этим же отвечает, заявляя о перенаправлении потоков в Китай. Есть продавец, есть покупатель, которые долго жили и счастливо, но после войны с Украиной 2009 года все словно с цепи сорвались и лупят друг друга палками по голове», - считает К.Симонов.

По его мнению, Еврокомиссия затеяла борьбу с «Газпромом» с целью заставить его снизить цены и снять штрафные обязательства за невыполнение контракта.

«Практически речь идет об отмене принципа «take or pay», - считает он.

Российский эксперт отмечает, что сегодня европейским компаниям это выгодно, но ситуация будет меняться.

«За этот пряник компаниям придется расплачиваться передачей регулирующих функций в Брюссель. Сегодня Еврокомиссия запрашивает информацию, завтра она будет требовать визировать газовые контракты, а кончится это тем, что через несколько лет Брюссель может предложить заключать долгосрочные контракты только со своим участием», - сказал К.Симонов и добавил, что задача Брюсселя замкнуть на себе коммерческие переговоры.

По его мнению, сейчас Еврокомиссия помогает продавить «Газпром», при том, что российская монополия шла на уступки и без Брюсселя.

«За последние три года многие европейские компании уже дважды получили скидки, причем очень приличные», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября 2011 года по инициативе Европейской комиссии в офисах дочерних и зависимых компаний ОАО «Газпром» в Центральной и Восточной Европе, а также в офисах некоторых европейских покупателей ОАО «Газпром» прошли неожиданные инспекции, направленные на проверку соблюдения конкурентного законодательства ЕС.

4 сентября Еврокомиссия начала формальную стадию антимонопольного расследования деятельности ОАО «Газпром» в Европейском Союзе.

13 сентября Европейский парламент обязал страны-члены Европейского Союза раскрывать информацию об энергетических соглашениях с третьими странами.

Согласно документу, на протяжении трех месяцев с момента обретения им силу, страны-члены ЕС должны информировать Еврокомиссию о деталях двусторонних соглашений в энергетической сфере с третьими странами, после чего Еврокомиссия на протяжении 9 месяцев должна осуществить оценку соответствия этих соглашений внутренним правилам ЕС, в том числе антимонопольному законодательству и законодательству относительно функционирования единого рынка.

Кроме того, страны-члены смогут приобщать Еврокомиссию ко всем новым переговорам относительно соглашений в энергетической сфере как наблюдателя. Если же в ходе переговоров не удается достичь полного соответствия законодательству ЕС, тогда проект соглашения должен еще до формального завершению переговоров передаваться для оценки Еврокомиссии, которая должна сделать выводы на протяжении 4 недель.