ТНК-ВР инвестирует 1 млн евро в развитие украинского рынка авиатоплива

Российско-британская ТНК-ВР, с активами в Украине, планирует до конца первого полугодия 2013 года инвестировать в развитие украинского рынка авиатоплива около 1 млн евро, увеличив количество аэродромных топливозаправщиков до десяти с семи, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, решение о приобретении дополнительной топливозаправочной техники, которая используется для осуществления заправки воздушных судов, принято после анализа ситуации на рынке авиатоплива.

Как отмечается в сообщении, входящая в ТНК-ВР компания ООО "АТЗК" станет владельцем самого современного парка специализированной техники, что позволит увеличить объем заправок авиатоплива "в крыло" и значительно повысит эффективность операций в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны".

"В последнее время мы наблюдаем увеличение спроса на авиатопливо в аэропортах присутствия нашей компании. Мы считаем, что такое капиталовложение, как покупка современных и высококачественных машин итальянского производителя Nuovа Manaro - это стратегический шаг, который позволит увеличить объемы реализации авиатоплива "в крыло" в Украине", - говорится в сообщении со ссылкой на слова руководителя "Авиа Украина и Белоруссия" ТНК-ВР Кирилла Молоденкова.

В свою очередь руководитель направления В2В ТНК-ВР в Украине Геннадий Ладыженский, который также цитируется в пресс-релизе, отмечает стратегическую важность для группы украинского рынка авиатоплива. По его словам, компания намерена расширять свое присутствие и наращивать долю в данном сегменте рынка.

Топливную технику для ООО "АТЗК" поставит ООО "ДКДжет". Современные аэродромные топливозаправщики укомплектованы сложнейшим оборудованием и к их обслуживанию предъявляются особые требования безопасности.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября текущего года российско-британская компания ТНК-ВР назначила руководителей ключевых направлений в Украине.

Компания ТНК-ВР в 2013 году намерена удвоить продажи сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Украине.

В октябре 2012 года ТНК-ВР планирует ввести в эксплуатацию первую собственную газонакопительную станцию (ГНС) с целью развития продаж и контроля качества топлива для корпоративных клиентов.

ТНК-BP также планирует арендовать газонаполнительные станции, которые обеспечат компании качественный комплекс услуг по перевалке СУГ. Осуществлять поставки СУГ планируется с нефтеперерабатывающих заводов в Оренбурге, Рязани, с "Ярославнефтеоргсинтеза", а также Мозырского НПЗ в Беларуси.

В начале сентября исполнительный директор компании Герман Хан в своем интервью журналистам отметил, что компания ведет переговоры с несколькими претендентами о продаже Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в Украине.

Справка УНИАН. ООО "АТЗК" входит в направление В2В ТНК-ВР в Украине. Занимается поставками авиатоплива "в крыло" в аэропортах "Борисполь", "Жуляны", "Симферополь". На сегодняшний день компания обслуживает регулярные рейсы таких крупных перевозчиков, как МАУ, KLM, Air France, Turkish Airlines, WizzAir, а также других международных и украинских авиакомпаний. Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР). Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).