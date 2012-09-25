Украина за 7 месяцев сократила импорт газа из РФ в денежном выражении до 7,934 млрд долл.

Украина за семь месяцев 2012 года сократила импорт российского газа до 7,934 млрд долларов, что на 7,7% меньше объема закупок за аналогичный период 2011 года, сообщил Госстат.

В прошлом месяце госкомпания «Укртрансгаз» сообщила о сокращении за семь месяцев 2012 года импорта газа из Российской Федерации до 19 млрд куб. м, что на 39% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Госстат также сообщает о сокращении импорта нефти (включая газовый конденсат) в первом полугодии 2012 года до 908,9 млн долларов, что на 65,3% меньше объема импорта за аналогичный период 2011 года.

В то же время импорт страной каменного угля вырос за семь месяцев 2012 года к аналогичному периоду 2011 года на 26,2% до 1,821 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил о планах сократить импорт газа в 2012 году до 27 миллиардов кубометров с 40 миллиардов в 2011 году и по сравнению с 52 миллиардами, которые Украина обязана импортировать по условиям контракта.

В ответ "Газпром" призвал Украину соблюдать действующий газовый контракт.

В 2009 году «Газпром» и госхолдинг "Нафтогаз Украины" подписали 10-летнее соглашение, по которому за недобор Украиной топлива предполагаются штрафы в размере 300 процентов от стоимости в зимний период и 150 процентов - летом.

"Газпром" также неоднократно заявлял, что контракты 2009 года обязывают Украину платить по меньшей мере за 33 миллиарда кубических метров газа в год.