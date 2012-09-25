«Черноморнефтегаз» накопил в Глебовском ПХГ 0,8 млрд куб. м газа

ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым), по состоянию на вторник, 25 сентября, накопило в Глебовском подземном хранилище газа (ПХГ) в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2012-2013 гг. 0,8 млрд куб. м газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, с конца апреля 2012 года «Черноморнефтегаз» закачал в Глебовское подземное хранилище 300 млн кубометров природного газа.

«Объем активного газа в хранилище составил 25 сентября около 800 миллионов кубометров, и закачка продолжается», – отмечено в сообщении.

Общее потребление «голубого топлива» в Крыму с ноября 2011 года по март 2012 года составило более 1 300 миллионов кубометров.

Как ранее сообщал УНИАН, на 12 октября 2011 года компания «Черноморнефтегаз» накопила в Глебовском подземном хранилище газа (ПХГ) в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2011-2012 гг. 0,757 млрд куб. м газа.

Справка УНИАН. Глебовское ПХГ создано на базе выработанного Глебовского газоконденсатного месторождения в 1991 году. ПХГ предназначено для регулирования сезонной и суточной неравномерности потребления газа в Крыму.

На Глебовском ПХГ пробурены 134 скважины (эксплуатационных - 120, используемых при отборе и закачке - 70). В состав производственного комплекса входит компрессорная станция, установки очистки и сепарации газа.

Максимальный объем активного газа в Глебовском ПХГ составляет 1 млрд куб. м, буферного - 881,1 млн куб. м.

ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».