ДТЭК увеличил чистую прибыль на 11,2%

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в январе-июне 2012 года увеличил консолидированную чистую прибыль в годовом выражении на 11,2% - до 2,447 млрд грн, говорится в финансовом отчете холдинга.

Выручка ДТЭК в первом полугодии выросла по сравнении с аналогичным периодом 2011 года на 107,6% - до 38,315 млрд грн. Показатель EBITDA за этот период увеличился на 55,8% до 7,898 млрд грн. Рентабельность по EBITDA снизилась в январе-июне 2012 года до 20,6% с 27,4% в первом полугодии 2011 года.

ДТЭК также сообщает, что его капитальные вложения за шесть первых месяцев 2012 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 210% - до 4,192 млрд грн.

«ДТЭК вошел в новую фазу своего развития – период качественной интеграции и модернизации новых активов. Приобретения конца 2011 - начала 2012 годов позволили нам уже сегодня существенно нарастить операционные результаты», - цитирует отчет гендиректора ДТЭК Максима Тимченко.

«Перед нами стоит сложная задача повышения их операционной эффективности, реформирования бизнес-процессов, значительного изменения системы и отношения работников к вопросам техники безопасности и охраны труда. Мы понимаем, что будущее нашего бизнеса напрямую зависит от качественной и продуманной модернизации и реконструкции всей цепочки производства», - заявил М.Тимченко.

Как сообщал ранее УНИАН, в первом полугодии 2012 года ДТЭК увеличил экспорт электроэнергии на 100,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 4,3 млрд кВт/ч.

За шесть месяцев текущего года суммарный отпуск электроэнергии вырос на 53,8% - до 25,621 млрд кВт/ч, закупка на Оптовом рынке электроэнергии для поставки потребителям выросла на 234,9% - до 23,606 млрд кВт/ч.

Добыча угля холдингом выросла за этот период на 75,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 20,048 млн тонн.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭКДобропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.