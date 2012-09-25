Россия считает нормальным, что ее энергоресурсы не подпадают под ЗСТ СНГ

Никаких противоречий в том, что на российские энергоресурсы не распространяются нормы договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ или норм ВТО, нет.

Об этом заместитель министра экономического развития РФ Андрей Клепач сказал в ходе видеомоста Москва - Киев на тему: “Больше, чем СНГ: новый формат сотрудничества в рамках Содружества”.

“Согласно Договору о Зоне свободной торговли, согласован список, по которому во взаимной торговле Россия сохраняет экспортную пошлину на энергоресурсы. Это вопрос наших отношений не с Украиной, а с внешним миром: не может быть для Украины один режим, а для Германии другой. Хотя и для Украины есть льготный режим в силу соглашений по Черноморскому флоту, поэтому нет никакого противоречия ни с Зоной свободной торговли, ни с ВТО”, - сказал А.Клепач.

Касаясь вопроса о возможности доступа к “российской трубе” других стран для транспортировки газа, он сообщил, что соответствующие переговоры ведутся.

“Если говорить о соглашении по транзиту, то эти переговоры велись раньше, будут вестись дальше”, - сказал А.Клепач.

Он рассказал также, что внутри Таможенного союза уже принят целый ряд решений по транзитным ставкам.

“С 2013 года должен быть урегулирован вопросы по режиму железнодорожных поставок. Фактически будут единые правила и единая тарифная политика по перевозкам. Отсюда и движение товаров будет значительно свободней”, - сказал А.Клепач, добавив, что эти действия будут реализовываться в рамках ТС.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина после вступления в силу Договора о зоне свободной торговли СНГ поднимет вопрос о возможности использования транзитных газовых мощностей России.

Напомним, Договор о зоне свободной торговли предполагает что страны-участницы вступают в переговоры по разработке соглашения по транзиту трубопроводным транспортом и завершают такие переговоры в течение 6 месяцев после вступления в силу договора о ЗСТ СНГ.

Справка УНИАН. Договор о ЗСТ СНГ вступает в силу через 30 дней после того, как третья страна, которая ратифицировала документ, подаст документацию о ратификации в депозитарий СНГ.

9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

30 июля ВР ратифицировала этот договор. Украина стала третьей после России и Беларуси страной, которая ратифицировала документ.