Янукович возлагает большие надежды на сотрудничество с Chevron

Нью-Йорк. Украина возлагает большие надежды на сотрудничество с компанией Chevron относительно разработки месторождений газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович в начале встречи с президентом компании Chevron по Северной Америке Гэри Лукеттом.

"Мы уже почти партнеры", - сказал В.Янукович, обращаясь к представителю компании, которая выиграла в Украине тендер на разработку Олесского месторождения.

Президент отметил, что хотел бы услышать, как проходил конкурс и чувствовала ли себя компания комфортно во время конкурса.

Также В.Янукович выразил желание обсудить будущее сотрудничество с компанией.

Г.Лукетт также высказал мнение, что стороны имеют большие перспективы сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, 16 мая с.г. компания Chevron была признана победителем тендера на заключение соглашения о распределении продукции на Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковска области). Прогнозные ресурсы площади оцениваются в 3 триллиона кубических метров газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн на этапе промышленной разработки.

Ожидается, что Сhevron начнет промышленную добычу сланцевого газа на Олесской площади в 2017 году.