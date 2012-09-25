Украина сократила транзит российского газа на 22%

Украина в январе-августе 2012 года сократила транзит российского газа до 56,163 млрд куб. м, что на 22% меньше показателя за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в августе объем транзита по сравнению с августом 2011 года сократился на 11,9% - до 5,574 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, в середине августе министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко и председатель правления российского газового монополиста «Газпром» Алексей Миллер обсудили вопросы обеспечения «Нафтогазом Украины» бесперебойного транзита российского газа в Европу в предстоящий осенне-зимний период.

В июне 2012 года «Газпром» предоставил «Нафтогазу Украины» аванс в размере 2 млрд долл. за транзит газа, что обеспечило украинской стороне оборотные средства для закупки газа с целью закачки в ПХГ.

По состоянию на 25 сентября, компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в преддверии осенне-зимнего периода накопила в подземных хранилищах 18,3 млрд куб. м газа.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет «дочка» НАК «Нафтогаз Украины» - компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.