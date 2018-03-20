Европа vs Газпром: война без Украины, но в ее пользу

В этом году «газовая» война, которая стала в последнее время обычным явлением, началась немного раньше традиционного срока и пока без участия Украины. Вендету "Газпрому" объявила Европа.

Первой «перчатку» бросила Еврокомиссия. 4 сентября она начала расследование в отношении действий российского монополиста по трем возможным случаям нарушения конкуренции на европейском внутреннем энергорынке. На все про все отводится 9 месяцев, предварительных выводов нет и быть не может до конца расследования - такова европейская практика. И хотя «Газпром» заявлял, что решение ЕК – чистая блажь, но одобрил реструктуризацию европейских активов. Как бы там ни было, но поскольку нынешняя зима как раз попадает на период расследования, возможно, Европу и Украину ожидает газовое затишье. Да и вести себя «Газпром», скорее всего, будет осторожно.

Брюссель «Газпрому» - лучше договориться...

Нынешнее расследование в отношении «Газпрома» стало логическим продолжением действий Еврокомиссии в прошлом году. Так, в сентябре 2011-го антимонопольный орган ЕС провел без предупреждения проверки и изъятие документов в связанных с «Газпромом» компаниях в 10 странах, в том числе, Австрии, Чехии, Германии и Польше. Официальных оценок по их результатам нет, в соответствии с европейскими правилами. Но сам факт начала полноценного расследования свидетельствует о том, что у ЕК есть для этого достаточно оснований.

Одним из поводов называют обращение Литвы. Этого не скрывает и литовский премьер, который уже 5 сентября подтвердил, что его страна жаловалась на нерыночные методы работы российской газовой компании. «Так сложилось, что Литва была одной из стран, которые в прошлом году обратились в Генеральный директорат «Конкуренция» Европейской комиссии в связи с нарушением принципов честной и свободной конкуренции в ценовой политике «Газпрома»… Нынешнее расследование – крайне уместно и важно», - заявил Андриус Кубилиус.

Свою заинтересованность в проведении антимонопольного расследования подтвердила и Польша устами министра государственной казны Миколая Будзановски, который напомнил, что с февраля этого года польская газовая компания PGNiG судится с российским монополистом в Стокгольмском арбитраже относительно цены на газ по контракту, подписанному еще в 1996 году. «Это решение Европейкой комиссии подтверждает нашу позицию и де-факто поддерживает нашу заявку в арбитражный суд. Это, конечно же, поможет нам», - заявил польский министр в интервью информационному телеканалу TVP, отметив, что он надеется на снижение стоимости российского газа в результате расследования.

Несмотря на различные предположения о причинах расследования и недовольство Москвы, Европейская комиссия утверждает, что не преследует никаких других целей, кроме желания обеспечить реальную конкуренцию на рынке энергоресурсов.

«Это расследование не направлено против России. Оно касается только действий «Газпрома» на рынке ЕС. Как любой другой бизнес, работающий на едином европейском рынке, «Газпром» должен следовать европейским антимонопольным правилам», - заявил в Брюсселе представитель Еврокомиссии Антуан Коломбани. По его словам, расследование коснется, прежде всего, поведения российской газовой компании в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. Как известно, ЕК подозревает «Газпром» в препятствовании свободным поставкам газа путем разделения рынков, в попытках заблокировать диверсификации поставок топлива, а также в завышении цен путем их «привязки» к стоимости нефти.

Вице-президент Европейской комиссии, ответственный за вопросы конкуренции Йоакин Алмунья также акцентирует отсутствие какой-либо политической составляющей в данном деле. «Мы не смотрим на страну происхождения или на владельцев, или на то, является компания государственной или частной. Что нас интересует, так это вопрос, какое влияние ее деятельность будет иметь на наш рынок», - подчеркнул он на пресс-конференции в Страсбурге.

Европейские эксперты и политики сходятся во мнении, что лучшим выходом для «Газпрома» в нынешней ситуации является поиск компромиссного решения. «Каким бы ни был результат европейского расследования, Россия останется главным поставщиком газа в ЕС. Но, пожалуй, «Газпром» больше нуждается в ЕС, чем ЕС в «Газпроме». Российский газовый гигант получает 75% своей прибыли от продаж в ЕС. И никакой другой рынок не готов платить столько, сколько платит европейский», - заявил УНИАН директор брюссельского центра «ЕС-Россия» Фрэйзер Кэмерон.

Профессор лондонской школы права Ален Райли также считает, что российской компании стоит подумать над тем, как избежать наказания, которое, в случае результативного расследования, обернется серьезными штрафами. «Лучший подход для «Газпрома» заключается в поиске антимонопольного урегулирования в частном порядке. Компания может предложить средства, которые снизят обеспокоенность Комиссии, такие как выплата компенсаций и реформирование своей деятельности. Сильная защита может быть героической, но совершенно бесполезной. Спросите Билла Гейтса», - сказал Райли, намекая на проведенные ранее Еврокомиссией расследования против Microsoft, одно из которых завершилось штрафом в 1,7 млрд евро.

Политики разделяют мнение экспертов. В частности, Кубилиус заявил: «Хотелось бы ожидать мудрой реакции от «Газпрома» - не ожидать окончательного решения с возможными штрафами, а изменить свою ценовую политику, приведя ее в соответствие с требованиями ЕС о честной конкуренции».

В пользу высказанных экспертами и политиками мнений свидетельствует и тот факт, что с 1958 года Еврокомиссия не проиграла ни одного дела о злоупотреблении доминирующей позицией на рынке в Европейском суде в Люксембурге.

"Газпром" и Европа: не жить друг без друга?..

В последнее время российский газ из удобного вида топлива превратился для Европы источником манипуляций извне, а для его поставщиков – мощным экономическим и политическим рычагом давления. И примеров тому множество. Самый последний - обещание снизить цену на газ для Украины, правда, в случае ее присоединения к Таможенному союзу и полному погружению в «мечту» Путина - Евроазиатский союз.

В своих действиях Брюссель руководствуется очень простым принципом: монополия - плохо, рынок должен действовать в интересах потребителя, а для этого важно наличие конкуренции. Действительно, если антимонопольное законодательство ЕС показало свою эффективность в спорах с Microsoft, Интел и других мировых гигантов, почему оно не должно работать в отношении «Газпрома»? У россиян по этому поводу свое мнение.

«Многие европейские компании на двухсторонней основе выстраивают отношения с «Газпромом» и, в принципе, на мнение Еврокомиссии плевали. Ведь долгое время Путин на Брюссель вообще никакого внимания не обращал, а сейчас Еврокомиссия заставляет развернуть голову Москвы в свою сторону, - отмечает генеральный директор российского Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Между тем, нельзя не отметить, что без вмешательства ЕК за последние три года «Газпром» не раз делал скидки ряду европейским компаниям, причем приличные.

Видимо, поэтому в России действия Европы воспринимаются как попытка заставить «Газпром» в одностороннем порядке снизить цены и убрать штрафные обязательства за невыполнение контракта. То есть, фактически речь идет об отмене столь любимого монополистом принципа «take or pay» (бери или плати). Пока Москва не придумала ничего лучше, чем припугнуть перенаправлением своих газовых объемов на другие рынки.

«Европа пока не может обойтись без российского газа. С другой стороны, «Газпром» целиком и полностью «завязан» на Европе. Других рынков у него просто нет», – констатирует партнер и аналитик консалтинговой компании «RusEnergy» Михаил Крутихин. По его словам, американский рынок, на который так надеялись, «захлопнулся», китайского рынка для российского газа не существует.

«А строить на Дальнем Востоке новые мощности по сжиженному газу - чрезвычайно дорогое удовольствие, и этот газ не будет конкурентоспособным на рынке Тихоокеанского региона», - уверен аналитик.

Он считает, что действия Еврокомиссии, а именно принятый недавно закон о согласовании с ней газовых контрактов, будет иметь для «Газпрома» самые суровые и очевидные последствия. Причем, возможно, они сыграют на руку и Украине. «До сих пор «Газпром» и российское руководство действовали по принципу «разделяй и властвуй». Теперь так действовать не получится», - Крутихин.

Он напомнил, что, проталкивая «Южный поток», который идет в обход Украины, соглашения «Газпромом» подписывались с отдельными компаниями и на межгосударственном уровне между РФ и странами-участниками. Сейчас эти соглашения являются объектами пристального внимания Еврокомиссии, поскольку они в ряде случаев нарушают европейские правила и принцип либерализации рынка.

Так, уже не раз предупреждали Болгарию, что ее межправительственное соглашение с «Газпром» по «Южному потоку» противоречит принципам Еврокомиссии. Проверка этих соглашений может поставить под удар проект, как минимум.

Привет из Киева: пассивные мечтания о светлом будущем

Чем могут обернуться евро-российские газовые разборки для Украины - вопрос отдельной статьи. Похоже, что Украина в качестве любимого "Газпромом" "мальчика для битья" сейчас тихонько стоит в сторонке, наслаждается передышкой и мечтает о том, как два "больших дяди" хорошенько намнут друг другу бока. И... нам сразу станет хорошо.

Тот же Симонов особо подчеркивает, что на фоне споров Еврокомиссии с «Газпромом» возрастает ценность транзита через Украину, но при этом одновременно возрастает ответственность самой Украины как транзитера: «Мы понимаем, что ценность украинского транзита растет, потому что мы не можем себе позволить второе перекрытие трубы. Если мы сейчас перекроем трубу, то о всех попытках договориться с Брюсселем можно забыть».

При этом, по мнению Симонова, газовое как сотрудничество, так и противостояние с Украиной отходят на второй план. «Сейчас начинается битва гигантов, начинается практически открытая (газовая) война между Россией и Европой. Понятно, что украинский транзит очень важен, но на фоне разборок с ЕС споры с Украиной уходят на второй план», - считает эксперт.

Сейчас Европа совершенно четко реализуют установку на то, что российский газ является политически опасным. По большому счету, происходит сознательное выдавливание России с газового рынка, хотя замены российскому газу нет, говорит Симонов.

Очевидно, что на фоне таких разбирательств Украина может и даже должна привлекать внимание к преимуществу своих возможностей по транспортировке энергоносителей. Тем более, что их до сих пор никто не опроверг, к тому же Европа активно использует не один десяток лет именно украинские трубы как газовый коридор.

В этой ситуации очевиден еще один позитив для Киева. В свете угрозы антимонопольных разбирательств в Европе «Газпром» вряд ли пойдет на обострение переговоров с Украиной, хотя бы зимой. И даже если добиться столь желанной скидки на газ Украине не удастся, ее роль как транзитера в очередной раз окажется неоспоримой. Можно поторговаться…

Сергей Воропаев, Роман Цимбалюк (УНИАН)

Брюссель-Москва