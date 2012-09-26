Статданные из США снизили цену нефти

На мировых торгах в среду, 26 сентября, цены на нефть падают на фоне статданных из США, а также заявлениях главы ФРБ Филадельфии о возможной безрезультатности очередного раунда программы смягчения.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже снизилась на 0,41 доллара, или на 0,45%, - до 90,96 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сократилась на 0,49 доллара, или 0,44%, - до 109,96 доллара за баррель.

По данным Американского института нефти, запасы сырья на оптовых складах США за прошедшую неделю выросли на 335 тысяч баррелей до 361,8 млн баррелей, что является максимальным показателем с 24 августа текущего года. Позже будут опубликованы аналогичные статданные Министерства энергетики США, передает Bloomberg.

Кроме того, добыча нефти в Ираке увеличилась до 3,32 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с 1979 года.

Между тем, негатив на рынок внесли данные Citigroup, согласно которым в текущем году потребление нефти в мире вырастет до 89,7 млн баррелей в день против прогнозируемого ранее увеличения до 90,1 млн баррелей.

Разочаровали рынок и заявления главы ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера, который полагает, что объявленный ФРС третий этап программы количественного смягчения будет неэффективным.