Украинские НПЗ сократили переработку нефтесырья на 46,4%

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) совместно с государственным Шебелинским ГПЗ в январе-августе 2012 года сократили объем переработки нефтяного сырья до 3,293 млн тонн, что на 46,4% меньше показателя за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

В августе 2012 года объем переработки нефтяного сырья упал по сравнению с августом 2011 года на 59,1% – до 308,4 тыс. тонн.

Поставки нефти на НПЗ страны за восемь месяцев текущего года уменьшились, по итоговым данным министерства, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 43,4% – до 3,008 млн тонн. В том числе, поставки импортной нефти упали на 69,6% – до 1,194 млн тонн.

Минэнергоугля сообщает, что производство бензина в стране в январе-августе 2012 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 39,8% – до 1,194 млн тонн, производство дизельного топлива упало на 45,3% – до 0,996 млн тонн, а мазута – на 59,8%, до 0,556 млн тонн.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. В прошлом году НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяногосырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.