Кредитное соглашение с Китаем по "газификации" угля может быть подписано в конце ноября

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко прогнозирует подписание кредитного соглашения с Китаем для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнергоугля со ссылкой за заявление министра в ходе визита 25 сентября в г. Первомайск (Луганская область).

Министр отметил, что данную технологию по газификации угля мы берем у компании Shell. Эта технология опробована в Китайской Народной Республике. Там работает 15 таких предприятий.

Также Ю.Бойко подчеркнул, что три предприятия мы будем строить в Украине, в частности, одно - в Луганской области, одно - в Донецкой и одно - в Одесской, на деньги Китайского банка развития.

«Мы почти год отрабатывали этот механизм, и в конце ноября подпишем кредитное соглашение по этому проекту», - заявил Ю.Бойко.

Как сообщал ранее УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Госбанк развития КНР подписали соглашение, предусматривающее возможность открытия для Украины специальной кредитной линии на сумму 3 млрд 656 млн долл. для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

Соответствующий протокол был подписан 13 июля 2012 года первым заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Поповичем и уполномоченным представителем Государственного банка развития КНР Лю Бо.

В рамках программы предполагается реализовать ряд проектов по переводу отечественных объектов теплоэнергетики на использование водоугольного топлива, а также по строительству заводов по газификации бурого и каменного угля с использованием китайских технологий.

Справка УНИАН. В рамках украинско-китайского сотрудничества в угольной отрасли Государственный банк развития КНР выделил кредит в размере 85 млн долл. США на модернизацию шахты им. Мельникова ОАО «Лисичанскуголь». Первый транш в размере 16 млн долл. уже получен в июне текущего года. В целом, рамочное соглашение о сотрудничестве в угольной отрасли, подписанное в сентябре 2010 года, предусматривает привлечение денежных средств для модернизации государственных угледобывающих предприятий на общую сумму свыше 1 млрд долл.