«Восточная инвестиционная группа» построит в Иванкове ТЭС на биотопливе

Компания «Восточная инвестиционная группа» построит к ноябрю теплоэлектростанцию (ТЭС), работающую на твердом биотопливе, за 14 млн долларов, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, строительство станции ведется в поселке Иванков (Киевская область), и уже реализовано на 80%.

Также в сообщении отмечается, что проектная мощность ТЭС, которую планируется достичь в марте 2013 года, будет составлять 18 мегаватт.

Территория станции составляет 7 га, из которых 70% отдано под хранилища сырья (деревянной щепы, соломы, ботвы и скорлупы кукурузы и подсолнечника).

Котлы 6-мегаваттной мощности были сконструированы на заказ в США, а турбины станции - индийского производства.

В сообщении также говорится, что компания «Восточная Инвестиционная Группа», со ссылкой на слова главы Совета директоров Алексея Бутенко, не собирается останавливаться на достигнутом и в ближайшем будущем планирует запустить еще четыре ТЭС на твердом биотопливе мощностью от 10 до 14 мегаватт каждая.

Также А.Бутенко заявил, что создал новую компанию «EIG Engineering», которая готова помочь потенциальным инвесторам построить станцию на биотопливе, с учетом всех рисков и украинских реалий.

Справка УНИАН. «Восточная инвестиционная группа» – инвестиционный холдинг, основанный в 2006 г.

С начала 2010 года «Восточная инвестиционная группа» приступила к реализации проекта в области энергетики. Инвестировано более 20 млн долларов в строительство сети электростанций на альтернативных видах топлива.

К реализованным проектам компании относятся: жилой дом «Триумфальная арка» (г. Киев), жилой дом «Капитолий» (г. Киев), жилой дом «Парус» (г. Киев), элитный загородный клуб верховой езды «Butenko Stable» (с. Процив).