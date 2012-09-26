Предприятия ТКЭ в этом году задолжали за газ 4,9 млрд грн

В Украине задолженность предприятий теплокоммунэнерго за потребленный газ в текущем году составила 4,9 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента экономического планирования и бюджетных расчетов Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Колбушкин в среду в ходе заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к стабильной работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов.

По его данным, в среднем уровень расчета предприятий теплокоммуненэрго за газ в Украине составляет 60%.

При этом хуже всего рассчитываются за энергоноситель предприятия Волынской, Днепропетровской (38%), Житомирской (42%), Тернопольской (40%) областей и Крыма (36%).

Ю. Колбушкин призвал принять меры для того, чтобы максимально провести расчеты за газ до начала предстоящего отопительного сезона.

Он также отметил, что регионам на погашение разницы в тарифах выделили 2,7 млрд грн, из которых проведены расчеты на 2,153 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в текущем году из госбюджета выделено 6,9 млрд грн на погашение разницы в тарифах и улучшение расчетов. На сегодня профинансировано 2 млрд грн. Еще на 2,3 млрд грн документы поданы в Минфин и ожидается финансирование.

Задолженность предприятий теплокоммунэнерго за потребленный природный газ в 2011 году составляет 6 млрд 236,5 млн грн.