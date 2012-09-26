Австрийская RAG заинтересована в развитии углеводородного бизнеса в Западной Украине

Австрийская компания Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellscha (RAG) заинтересована в развитии углеводородного бизнеса на территории Западной Украины, включая исследование, добычу, обработку и продажу сырья.

Об этом сообщила консалтинговая компания «Астра», которая выступает партнером RAG в Украине.

Справка УНИАН. «Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft» - один из ведущих операторов газового хранения, а также добычи нефти и газа в Европе. Штаб-квартира компании расположена в Вене, Австрия. За последние несколько лет «RAG» расширила свои исследовательские и производственные проекты в Германии, Венгрии, Польше и Украине.