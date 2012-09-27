Цены на нефть растут после снижения накануне

Мировые цены на нефть утром в четверг, 27 сентября, корректируются вверх после снижения на 0,4-1,5% накануне, однако рост сдерживается публикацией данных от Минэнерго США, а также сохраняющимся негативом из Испании, сообщает РИА "Новости".

Согласно данным бирж, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) к 9.40 мск выросла на 0,23 доллара, или на 0,26%, - до 90,21 доллара за баррель. При этом по итогам торгов в среду фьючерсы на нефть WTI подешевели на 1,5% - до 89,98 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,01 доллара, или 0,01%, - до 110,03 доллара за баррель.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 21 сентября, снизились на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 365,2 миллиона баррелей. Общее потребление топлива в стране за четыре недели, завершившиеся 21 сентября, сократилось на 1,1% до 18,4 миллиона баррелей в день, что является минимальным уровнем с 6 апреля текущего года.

Позже в четверг на динамику цен на "черное золото" могут повлиять ряд статданных из еврозоны и США, а также новости из Испании.