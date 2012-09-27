Строительство украинско-российского завода по фабрикации ядерного топлива начнется 4 октября

Торжественная церемония начала подготовительных работ по строительству украинско-российского завода по фабрикации ядерного топлива состоится 4 октября текущего года в поселке Смолино (Кировоградская область).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный представитель ОАО «ТВЭЛ» в Украине Александр Иванов в рамках Х Международного форума «Топливно-энергетический комплекс Украины».

Также он отметил, что в церемонии планируется участие премьер-министра Украины Николая Азарова, министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко и генерального директора Госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко.

«Полномасштабные строительные работы на площадке развернутся чуть позже – после разработки и утверждения проектной документации», - сказал А.Иванов.

Также он отметил, что первая очередь производства будет введена в эксплуатацию своевременно – в соответствии с утвержденным графиком, в конце 2015 года.

В ходе дискуссии А.Иванов заявил, что проектная мощность завода составит 800 тепловыделяющих сборок (ТВС) в год.

Как сообщал УНИАН, в начале июня вице-президент «ТВЭЛ» Василий Константинов заявил, что строительство завода по фабрикации ядерного топлива в Украине начнется осенью текущего года. При этом он отметил, что конечная стоимость строительства завода во многом зависит от украинской стороны.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с утвержденным ТЭО, общая стоимость проекта составляет порядка 460 млн. долл. При этом первой очереди – 324,5 млн. долл.

Справка УНИАН. В декабре 2011 г. Государственный концерн «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива».

Соответствующие доли в акционерном капитале распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежит ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция - ОАО «ТВЭЛ». Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.