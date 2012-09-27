Украина готова принимать до 5 млрд кубометров газа в год из Европы – «Укртрансгаз»

Украина готова уже сейчас принимать до 5 млрд кубометров природного газа в год в реверсном режиме (из Европы в Украину), а в перспективе - до 20 млрд кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола, посвященного нефтегазовому комплексу Украины, заявил заместитель главного инженера компании «Укртрансгаз» Олег Михалевич.

«Мы приняли меры, которые позволяют осуществлять прием реверсных объемов газа около 5 млрд и довести эту цифру до 20 млрд», - сообщил О.Михалевич

Так О.Михалевич отметил, что на сегодня резерв пропускной способности украинской газотранспортной системы на западной границе составляет около 40 млрд кубометров.

Как ранее сообщал УНИАН, комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер Эттингер и министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко во время визита министра в Брюссель, обсудили возможность реверсивных поставок газа из Словакии.

В мае текущего года компания «Нафтогаз Украины» подписал рамочное соглашение с немецкой компанией RWE Supply & Trading о купле/продаже газа. Документ не фиксирует обязательства сторон по купле определенных объемов газа, предполагается, что для этого будут заключаться отдельные соглашения.

Ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что Киев рассматривает возможность закупки газа в станах Европы, в том числе российского происхождения, поскольку даже в таком случае это будет "выгоднее, чем закупать газ напрямую у «Газпрома»

Вариант реверсного использования части газотранспортной системы позволит импортировать в страну газ по трубопроводам не только из России, но и из Евросоюза. Такие меры позволят снизить цену импортного газа на отечественном рынке.