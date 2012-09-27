Украина обжаловала судебное решение о выплате долга ЕЭСУ

Правительство Украины обжаловало в апелляционном порядке решение Хозяйственного суда Киева о выплате украинским правительством Министерству обороны РФ более 3,1 млрд грн (около 390 млн долл.) долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

По данным Минюста, апелляционная жалоба на данное судебное решение была подана 25 сентября 2012 года в Киевский апелляционный хозяйственный суд Киева.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2012 года Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Минобороны России к Кабмину относительно долга корпорации ЕЭСУ и обязал правительство Украины выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн 53 тыс 506 грн 26 коп. (около 390 млн дол.).

Судья подчеркнул, что решение суда вступает в силу в случае, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае же рассмотрения такой жалобы и подтверждения данного решения суда, оно вступает после решения апелляционной инстанции.

20 сентября пресс-служба Министерства юстиции Украины, которое обеспечивает представительство интересов правительства по этому делу, сообщила, что решение Хозяйственного суда Киева по делу по иску Министерства обороны России о долгах корпорации «Единые энергетические системы Украины» будет обжаловано в апелляционном порядке.

Справка УНИАН. Министерство обороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о выплате правительством Украины 3 млрд 239,45 млн грн по делу корпорации ЕЭСУ. Российская сторона требовала привлечь в качестве ответчика, кроме Кабмина Украины, Государственную казначейскую службу Украины. ЕЭСУ в деле фигурирует в качестве третьего лица на стороне ответчика.

Между тем, Киевский райсуд Харькова рассматривает дело по обвинению экс-премьера, Юлии Тимошенко в махинациях в рамках корпорации ЕЭСУ, которой она в свое время руководила.

Прокуратура заявила иск о возмещении экс-премьером Украины Ю.Тимошенко убытков в 19,5 млн. грн по делу ЕЭСУ. Генеральный прокурор Виктор Пшонка утверждает, что уголовное дело в отношении Ю.Тимошенко по корпорации ЕЭСУ было незаконно закрыто в 2005 году под давлением в то время Президента страны Виктора Ющенко сразу после назначения Ю.Тимошенко главой правительства.

В Объединенной оппозиции "Батьківщина" считают сообщение о долгах корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ попыткой власти накануне выборов очернить имя Ю.Тимошенко.