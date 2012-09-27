«Газпром» рассказывает о первых шагах в сторону Китая

Москва. Глава “Газпрома” Алексей Миллер заявляет, что сделан шаг вперед в вопросе поставок российского газа в Китай.

Как сообщили УНИАН в управлении информации “Газпрома”, об этом он заявил по итогам встречи в Москве с председателем Государственного комитета КНР по развитию и реформе Чжаном Пином и президентом Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) Чжоу Цзипином.

“Сегодня мы сделали шаг вперед”, - заявил А.Миллер.

В ходе переговоров были рассмотрены различные аспекты двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере. В частности, обсуждались условия организации поставок российского трубопроводного газа и СПГ в Китай.

Кроме того, особое внимание участники встречи уделили результатам проектно-изыскательских работ по газопроводу “Алтай”. Было отмечено, что создание данного газотранспортного маршрута будет способствовать удовлетворению растущего спроса на энергоресурсы в КНР.

Справка УНИАН. “Газпром” уже несколько лет ведет переговоры о поставках газа в Китай. Российская сторона настаивает на европейском принципе ценообразования, однако с этим пока не соглашается Пекин.

КННК - крупнейшая государственная нефтегазовая компания Китая (доля участия государства - 100%) и одна из ведущих интегрированных нефтегазодобывающих компаний в мире.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ОАО “Газпром” и КННК было подписано 14 октября 2004 года. Соглашение предусматривает, в том числе, проработку вопросов, связанных с организацией “Газпромом” поставок природного газа из России в Китай. В октябре 2009 года ОАО “Газпром” и КННК подписали Рамочное соглашение об основных условиях поставки природного газа из России в Китай. В декабре 2009 года были подписаны Базовые основные условия поставок газа из России в Китай.

В рамках проекта “Алтай” предусматривается строительство газопровода для поставок природного газа с месторождений Западной Сибири в Китай через западный участок российско-китайской границы. Планируется, что трасса газопровода пройдет по территориям шести субъектов РФ: Республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская область, Томская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Строительство газопровода “Алтай” начнется только после заключения контракта купли-продажи газа с китайской стороной.

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