Новости из Мадрида и ситуация на Ближнем Востоке подняли цену нефти

На мировых торгах в пятницу, 28 сентября, цены на нефть растут на фоне положительных новостей из Испании по поводу принятия бюджета экономии и заявлениях премьер-министра Израиля относительно ядерной программы Ирана.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже поднялась на 0,46 доллара, или 0,50%, - до 92,31 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,33 доллара, или 0,29%, - до 112,34 доллара за баррель.

Испанское правительство утвердило проект бюджета страны на 2013 год, который предполагает экономию 50 млрд евро.

Кроме того, подорожание "черного золота" поддерживает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что завершение Ираном - третьего крупнейшего производителя нефти среди стран ОПЕК - 90% работ по созданию ядерного оружия должно стать той "красной линией", пересечение которой должно повлечь за собой жесткую реакцию международного сообщества, передает Bloomberg.