«ДТЭК Днепрооблэнерго» оштрафовано за злоупотребление монопольным положением

Днепропетровское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало «ДТЭК Днепрооблэнерго» на 30 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением. Об этом УНИАН сообщили в теротделении АМКУ.

Решение было вынесено 14 сентября т. г.

Как установило теротделение, «ДТЭК Днепроблэнерго» не выдавало технические условия коммунальному предприятию "Криворожтеплосеть", объясняя свои действия наличием задолженности за электроэнергию.

«Это противоречит нормативно-правовым актам и могло привести к срыву графика подготовительных работ к отопительному периоду, поскольку невыдача технических условий лишает потребителя права приобретать у «Днепроблэнерго» поставку электрической энергии»,-говорится в сообщении Днепропетровского теротделения АМКУ.

Указанные действия предприятия противоречат требованиям действующего законодательства и привели к ущемлению интересов потребителя.

В ходе рассмотрения дела ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго» признало факт совершения нарушений и выдало технические условия КП «Криворожтеплосеть».

Справка УНИАН. ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго» (в конце июня т.г. переименована в ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго») – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины, входит в состав ДТЭК (В середине апреля 2012 года DTEK Holdings Ltd приобрел 50% акций «Днепрооблэнерго» за 660,100 млн грн).

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).