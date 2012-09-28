В Азербайджане полностью восстановлено электроснабжение

Электроснабжение, прерванное сегодня утром в ряде районов Азербайджана, полностью восстановлено, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что подача электричества возобновлена только в Баку.

По данным "Азерэнержи", авария произошла в результате попадания молнии в подстанцию Азербайджанской теплоэлектростанции, являющейся основным энергообъектом республики, после чего произошел пожар.

Как заявила пресс-служба компании, удар молнии повредил трансформатор мощностью 330 кВ, в результате также пострадала противоаварийная автоматика, возникли перебои в системе.

"Благодаря своевременным мероприятиям энергоснабжение городов и районов страны полностью восстановлено за короткий промежуток времени", - отметили в компании.

Из-за аварии было прервано движение поездов бакинского метрополитена, оно также восстановлено.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром почти половина территории Азербайджана осталась без света из-за аварии на ТЭС.