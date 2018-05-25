Президент "Галнафтогаза": Единственный рычаг регулирования цены топлива - налоговая нагрузка

В Украине растут цены на бензин. Эксперты прогнозируют усиление этой тенденции. О причинах подорожания топлива в Украине и как государство может влиять на рынок нефтепродуктов в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал президент концерна "Галнафтогаз" (АЗС "ОККО") Виталий Антонов.

- Господин Виталий, какие основные факторы обусловливают сейчас повышение цен на топливо в Украине? Насколько высоко влияние внешних факторов на наш розничный рынок?

- Основная причина (подорожания топлива) - это рост цен на нефть и нефтепродукты на внешних рынках. В августе цена нефти выросла на 10 процентов - с 104 до 115 долл./барр. Соответственно, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) подняли цены на свою продукцию.

Влияние внешних факторов является очень высоким. Ценовой тренд на внутреннем рынке подчиняется тренду котировок на нефть на мировых биржах, независимо от того, ввозит Украина готовые импортные нефтепродукты или импортирует нефть, чтобы переработать ее на отечественных НПЗ.

- В Украине топливо на заправках начало дорожать только в сентябре, хотя мировые цены на нефть начали расти еще в августе. Чем это обусловлено?

- Розничные цены на топливо в Украине не меняются моментально после роста или падения цен на нефть. Между этими событиями существует определенный временной лаг, который может составлять 1-2 недели, иногда и больше. Продолжительность этого лага зависит от объемов запасов нефтепродуктов на складах трейдеров и от уровня спроса на топливо на рынке.

- Колебания мировых цен на нефть влияют на розничные цены в Украине и Европе одинаково, или мы чем-то выделяемся?

- Если сравнить, как меняются цены на АЗС в европейских государствах и заправках в Украине, то картина колебаний окажется почти одинаковой. Только с некоторым временным лагом. Это иллюстрирует и последнее повышение. Нефтяные цены в мире подскочили вверх в течение августа, цены на топливо в странах ЕС начали расти также в августе, а на заправках в Украине бензин и дизтопливо стали дорожать только в сентябре. В Украине повышение цен началось позже из-за высокой конкуренции на внутреннем рынке нефтепродуктов, диверсификации поставок и запасов топлива у операторов.

- Кстати, какие категории наиболее весомые в структуре расходов деятельности АЗС?

- Если говорить о структуре цены топлива на АЗС, то наибольшие доли в ней приходятся на закупочные цены от НПЗ (около 60%) и на налоги (около 30%). Остальные 10% - эксплуатационные расходы, инвестиционная составляющая, зарплата персонала и т.д.

- Но, наверное, не только внешние факторы влияют на рынок? Какие факторы или процессы внутри страны имеют определяющее значение?

- Среди факторов, которые влияют на рынок, можно выделить слабую технологическую базу украинских НПЗ. За последние 10-15 лет они очень мало вкладывали средств в модернизацию, а в результате проиграли конкурентную борьбу не только нефтеперерабатывающим предприятиям из государств Евросоюза, но и тем, которые были расположены на территории бывшего СССР, например, в Беларуси или Литве.

Именно эта слабая технологическая и экономическая состоятельность украинского НПЗ является главным препятствием для перехода Украины на европейские стандарты топлива Евро-4 и Евро-5. В результате на рынке все еще продается очень большое количество низкокачественного топлива, а свои потребности в качественном топливе украинским потребителям приходится удовлетворять преимущественно за счет качественного импорта.

- Можете ли Вы спрогнозировать изменения цен на топливо на ближайшую перспективу? Существуют ли реальные факторы, которые могут тормозить их рост?

- Прогнозировать ценовые тренды на топливо очень сложно. Даже на короткую перспективу. Поскольку, как я уже говорил, здесь определяющим фактором является мировая цена на нефть. А цена на нефть очень волатильна. Причем под влиянием не только экономических, но и политических событий.

В Украине единственный рычаг, с помощью которого можно определенным образом регулировать цены на топливо, - налоговая нагрузка. Как известно, у нас принят закон о плавающем акцизе на нефтепродукты. Согласно этому закону, акциз снижается, когда цена нефти поднимается выше отметки 125 USD/баррель. И наоборот, если нефть падает ниже 105 USD/баррель, ставка акциза увеличивается.

- Спасибо за беседу.

Беседовал Артем Белоусов (УНИАН)