Статистика из Китая обвалила цены на нефть

На мировых торгах в понедельник, 1 октября, цены на нефть снижаются на фоне растущих опасений относительно падения спроса на сырье в Китае.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже снизилась на 0,8 доллара, или 0,87%, - до 91,39 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,78 доллара, или 0,69%, - до 111,61 доллара за баррель.

Как сообщило Государственное управление статистики КНР, индекс деловой активности в производственном секторе страны продемонстрировал в сентябре увеличение до 49,8 пункта с 49,2 пункта в августе. Аналитики ожидали рост до 50,1 пункта, передает Bloomberg.

Кроме того, по данным ежеквартального "Исследования краткосрочного экономического обзора предприятий" Японии, крупные предприятия производственной сферы страны ухудшили показатели.