Первый энергоблок Ривненской АЭС подключен к энергосети

В понедельник, 1 октября, в 06 час. 01 мин. энергоблок №1 Ривненской АЭС подключен к энергосети.

Как сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, кроме того, в субботу, 29 сентября, в 02 час. 34 мин. энергоблок №1 Запорожской АЭС был подключен к энергосети после проведения среднего планового ремонта.

Также, 1 октября в 00 час. 10 мин. энергоблок №5 Запорожской АЭС был отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.

По информации министерства, 1 октября на атомных станциях Украины в работе находятся 11 из 15 энергоблоков.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 3 700 – 3 910 МВт, РАЭС – 1 930 – 2 340 МВт, ЮУАЭС – 2 785 МВт, ХАЭС – 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС – в пределах нормы.

Сообщается также, что за минувшие сутки, 30 сентября, украинскими АЭС произведено 232,74 млн кВт/ч электроэнергии.