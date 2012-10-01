Китайская Ralls подала в суд на Обаму - запретил ей строить ветровые электростанции

Китайская Ralls подает в суд на президента США Барака Обаму, запретившего компании строить ветровые электростанции в штате Орегон из-за расположенного рядом полигона ВМС США.

Компания будет требовать компенсации за упущенную прибыль. По заявлению Ralls, Обама превысил свои полномочия. Это первый известный случай подачи судебного иска в отношении президента США.

О запрете Обамы стало известно в минувшую пятницу. Он обязал китайскую компанию в течение двух недель разобрать все постройки и в ближайшие 90 дней продать все четыре участка, отведенные под строительство ветропарка в Орегоне, передает «Газета.Ru».