ВР может выделить 80 млн грн на покупку акций завода по производству ядерного топлива
Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде выделить 80 млн грн из общего фонда государственного бюджета на 2012 год для пополнения уставного капитала государственного концерна «Ядерное топливо» и дальнейшего выкупа акций украино-российского предприятия «Завод по производству ядерного топлива».
Соответствующий законопроект №11265 от 27 сентября размещен на официальном сайте Верховной Рады.
Согласно документу, данные средства предполагается выделить в рамках Государственной целевой экономической программы «Ядерное топливо Украины», утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 23 сентября 2009 г. № 1004.
Согласно Государственной программе, для финансирования работ по созданию в Украине завода по производству ядерного топлива из специального фонда госбюджета предполагается выделить 587 млн грн в течение 2010-2013 годов.
«Согласно обязательствам, взятым при проведении конкурсного отбора, дополнительное финансирование будет обеспечено ОАО «ТВЭЛ»,- говорится в документе.
Как ранее сообщал УНИАН, торжественная церемония начала подготовительных работ по строительству украинско-российского завода по фабрикации ядерного топлива состоится 4 октября текущего года в поселке Смолино (Кировоградская область).
Справка УНИАН. В декабре 2011 г. Государственный концерн «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива».
Соответствующие доли в акционерном капитале распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежит ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция - ОАО «ТВЭЛ». Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.
В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».
В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.
В соглашении "ТВЭЛ" подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.
Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планировалось завершить в 2013 году.
Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.