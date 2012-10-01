Президент разрешил взять кредит ЕИБ на воздушную линию между ЗАЭС и Каховкой

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон Украины «О ратификации Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (проект «Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская»)».

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Данное соглашение было подписано 16 сентября 2011 года.

Документом предусмотрено предоставление Украине кредита в сумме 175 млн евро на реализацию проекта “Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская”, который состоит из проектирования, строительства и эксплуатации новой воздушной линии 750 кВ длиной 190 км между Запорожской АЭС и подстанцией “Каховка” на Юге Украины, а также нескольких других объектов по передаче электроэнергии.

Верховная Рада приняла данный закон 18 сентября.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О ратификации Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (проект «Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская»)» (№0271). Соглашением предусмотрено предоставление Украине кредита в сумме 175 млн евро на реализацию это проекта.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в сентябре 2011 года подписали соглашение о финансировании строительства линий электропередач (ЛЭП) 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская в объеме 175 млн. евро.